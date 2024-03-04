«الشارقة 17» بطلاً.. و«فيكتوري 4» وصيفاً لجائزة إندونيسيا «فورمولا1»

فرضت زوارق الإمارات، تفوقها في ختام منافسات جائزة إندونيسيا الكبرى للزوارق السريعة-فورمولا1 الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة العالم 2024، التي أسدل الستار على منافساتها، أمس، في بحيرة توبا الإندونيسية.

وتوّج زورق «الشارقة17»، بقيادة المتسابق الكندي روستي ويات بطلاً للجولة، بعدما حلَّ في المركز الأول، وتلاه زورق «فيكتوري4» بقيادة المتسابق السويدي اريك ستارك في المركز الثاني، بفارق زمني أقل من الثانية.

وهنّأ مدير إدارة فيكتوري بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أحمد السميطي، زورق «الشارقة17» بالفوز والتتويج، وأشاد بنتيجة زورق «فيكتوري4» الذي حصد المركز الثاني، مواصلاً نتائجه الطيبة في هذه الجولة.

وأكد السميطي، أن حصاد الجولة الافتتاحية الأولى جاء مبشراً بموسم حافل ونتائج مرتقبة في الموسم الطويل، مشيراً إلى أن المستوى في الجولة الافتتاحية، يشكل حافزاً نحو الاستمرار في التفوق بالمحطة المقبلة في فيتنام.