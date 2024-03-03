دبا الفجيرة يهزم العروبة ويصل إلى النقطة 36

فاز دبا الفجيرة على ضيفه العروبة بهدف نظيف سجله اللاعب البرازيلي جابريل كوتا في الدقيقة 47، من المباراة التي اقيمت اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 23 لدوري الدرجة الأولى، ليصبح رصيد دبا الفجيرة 36 نقطة مقابل 52 للمتصدر العروبة.

وفرط الظفرة بنقاط جديدة بعد تعادله مع مضيفه مصفوت 2-2، ليصيح رصيده 34 في المركز الرابع، بينما مصفوت 20 في المركز 14، وفاز مسافي على الجزيرة الحمراء 4-1، ليصعد للمركز الرابع برصيد 35 نقطة، بينما تجمد الجزيرة الحمراء في المركز العاشر برصيد 27.

وتعادل الفجيرة مع ضيفه «غلف اف سي» 1-1، ليصبح رصيد 33 في المركز السادس، و«غلف اف سي» 21 في المركز 13.

وكسر الرمس سلسلة خساراته المتتالية وتعادل بملعبه مع غلف يونايتد بدون أهداف ليصبح رصيده 7 نقاط في المركز الاخير مقابل 20 لغلف يونايتد في المركز 15.