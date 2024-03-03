عبدالله العجلة يستقيل من رئاسة شركة الشارقة لكرة القدم

أعلن مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي قبوله الاعتذار الذي تقدم به رئيس شركة كرة القدم بالنادي عبدالله محمد العجلة عن الاستمرار في منصبه كرئيس شركة نادي الشارقة لكرة القدم، فيما قام المجلس بتكليف نائب رئيس نادي الشارقة الرياضي خالد عيسى المدفع بالإشراف على اعمال الشركة حتى نهاية دورة المجلس في نهاية الموسم الرياضي الحالي.



وقال النادي في بيان صحافي: «يؤكد مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي بأن العمل في شركة كرة القدم يلقى كل الدعم والمساندة من قبل المجلس للمضي قدما نحو تحقيق الأهداف الطموحة لنادي الشارقة وجماهيره».

وجاءت استقالة العجلة على خلفية تراجع ترتيب فريق الشارقة في دوري أدنوك للمحترفين والنتائج السلبية التي كان آخرها خسارته أمام الوصل ضمن الجولة 15 للدوري.