اتحاد كلباء يقيل مجيدي.. ويتعاقد مع الشمري

أعلنت شركة اتحاد كلباء لكرة القدم، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، إنهاء عقد المدرب الإيراني فرهاد مجيدي، وسلّمت مهمة قيادة الفريق لمدرب الفريق الرديف تحت 21 سنة، العراقي غازي فهد الشمري.

وكان اتحاد كلباء تعرض للخسارة أمام البطائح 1-2 في الجولة الماضية من دوري أدنوك للمحترفين.

وتراجعت نتائج اتحاد كلباء في الدوري وتأخر الفريق في لائحة الترتيب إلى المركز الـ12، برصيد 13 نقطة من ثلاثة انتصارات وأربعة تعادلات وثماني هزائم بعد الجولة الـ15، الأمر الذي دفع شركة كرة القدم بالنادي إلى اتخاذ قرار التغيير الفني بإقالة مجيدي.