تأهل 4 أندية إلى نصف نهائي كأس الصالات

تأهلت أندية البطائح والحمرية واتحاد كلباء وخورفكان، إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الإمارات لكرة قدم الصالات، في ختام دوري المجموعات.

وتصدر البطائح المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، بعد تعادله، أول من أمس، مع خورفكان 1-1، بينما أصبح رصيد «النسور» نقطتين في المركز الثاني، فيما اعتلى الحمرية ترتيب المجموعة الثانية، تلاه اتحاد كلباء، ولكل منهما أربع نقاط، بعد تعادلهما 3-3.

وتقام غداً، مباراتا الذهاب من الدور نصف النهائي، فيلتقي البطائح مع اتحاد كلباء، والحمرية مع خورفكان، فيما تتجدد المواجهتان في السادس من الشهر الجاري في الإياب، على أن يلتقي الفائزان بالدور النهائي في الـ10 منه.