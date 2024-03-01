خميس يظهر في «دولية فزاع لرفعات القوة» الإثنين المقبل

يستعد البطل البارالمبي محمد خميس، للمشاركة في منافسات وزن 88 كيلوغراماً يوم الإثنين المقبل، ضمن النسخة الـ13 من بطولة «فزاع الدولية» لرفعات القوة لأصحاب الهمم «دبي 2024»، التي انطلقت أمس.

وكان آخر إنجاز بارالمبي حققه خميس في هذا الوزن، خلال مشاركته في دورة «ريو دي جانيرو 2016»، التي حصل فيها على الميدالية الذهبية.

وخضع خميس خلال الفترة الماضية لبرنامج تدريبي مكثف، بإشراف مدربه المغربي تيتو قاسم، للظهور بشكل قوي وتحقيق الأهداف المنشودة أمام الأبطال النخبة المشاركين في المنافسات، إذ يتسابق اللاعبون على حجز مقاعدهم مع الثمانية الكبار المتأهلين إلى النسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024»، خصوصاً أن استعدادات خميس بلغت ذروتها من أجل عدم التفريط في المكتسبات التي ظل يحققها مع زملائه «أصحاب الهمم» وفق النهج المرسوم.

كما تشهد البطولة المشاركة الأولى للبطلة فاطمة البلوشي، التي تخوض تجربة جديدة في رفعات القوة بعد الفروسية لرسم خريطة طريق جديدة لها في اللعبة.

وقالت فاطمة البلوشي في تصريحات صحافية: «إنها على قدر التحدي لكي تحقق خلال مشاركتها في رفعات القوة الهدف المنشود بقوة الإرادة»، وأضافت أن «رياضة أصحاب الهمم على الطريق الصحيح، بدعم واهتمام القيادة الرشيدة من أجل أن يحقق اللاعبون واللاعبات طموحاتهم على الصعد كافة، خصوصاً أن لاعبي المنتخب على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم لرفع عَلَم الدولة عالياً خفاقاً في المحافل القارية والدولية».

• البطل البارالمبي محمد خميس يستعد للمشاركة في منافسات وزن 88 كيلوغراماً.