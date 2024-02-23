شباب الأهلي يخسر «السوبر الإماراتي - السعودي» لمصلحة الخليج

فاز فريق الخليج السعودي بكأس النسخة الأولى من بطولة «السوبر الإماراتي - السعودي» لكرة اليد، عقب فوزه على شباب الأهلي بفارق هدفين وبنتيجة (27-25)، في مباراة جمعت الفريقين، أمس، على صالة وزارة الرياضة في مدينة الدمام في السعودية.

وفرّط شباب الأهلي في فرصة التقدم بفارق ثلاثة أهداف لمصلحته مع انتصاف الشوط الأول، بعد أن نجح فريق الخليج في العودة بالفارق وإنهاء هذا الشوط لمصلحته بنتيجة (15-14).

واستطاع شباب الأهلي مع انطلاق الشوط الثاني إدراك التعادل، إلا أن تسرّع لاعبيه وارتكاب الأخطاء الهجومية، سهلا من مهمة عودة الخليج إلى المقدمة وحسم المباراة (27-25) والفوز بكأس النسخة الأولى.