كلباء يتعاقد مع البلوشي

أعلن نادي اتحاد كلباء عن توقيع عقد احتراف مع اللاعب الشاب محمد إبراهيم البلوشي، تمهيداً للمشاركة مع الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، تثميناً لما يتمتع به من مستويات فنية متميزة كمهاجم صريح.

وتم توقيع العقد بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة، أحمد الزعابي.

ويتصدر اللاعب البلوشي ترتيب اللاعبين المواطنين في دوري تحت 21 سنة برصيد ثمانية أهداف، وهو ثاني ترتيب الهدافين خلفاً للاعب نادي العين النيجيري هاليرو ساركي الذي سجل تسعة أهداف.