2024 لاعباً يدشنون "حلم الأولمبياد" من بوابة "الدوري العالمي لشباب الكاراتيه" في الفجيرة

يدشن 2024 لاعباً ولاعبة من 78 دولة، اليوم الخميس، حلم التأهل إلى أولمبياد الشباب 2026 في داكار، حين يخوضون على بساط صالة مجمع زايد الرياضي في إمارة الفجيرة، أولى أيام بطولة الدوري العالمي لشباب الكاراتيه تحت 21 عاماً، المقام تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، ويمتد حتى 25 فبراير الجاري.

وأكد رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي، في تصريحات صحفية، إن: "البطولة حققت علامات النجاح بها قبل الانطلاق، من خلال الأرقام القياسية التي سجلتها بعدد الحضور، سواء من اللاعبين أو الدول، وجاءت ضعف تلك التي شهدتها نسخة العام الماضي".ي

وأضاف: "أصبحت الإمارات عنصراً أساسياً في إنجاح فعاليات وبطولات الاتحاد الدولي للكاراتيه، وهذا لم يكن موجوداً من قبل، حيث كانت مثل هذه البطولات سواء الخاصة بالشباب أو الكبار، محصورة لدى دول معينة، قبل أن تتحول في الوقت الراهن لنشاهدها على أرض الدولة سواء في دبي أو الفجيرة، وكلها مؤشرات نجاح على ما يقدمه اتحاد الكاراتيه الإماراتي بالتعاون مع الاتحاد الدولي".

واختتم: "المنشآت العصرية التي تمتلها الدولة، والخبرات التنظيمية والكفاءة العالية لأبناء الإمارات، عنصرين هامين في خروج الأحداث التي تستضيفها الدولة بأفضل صورة ممكنة، بالإضافة إلى التسهيلات المتميزة، مع توفر عنصر الأمن والأمان، وكلها مقومات تجعل اللاعبين من مختلف دول العالم يترقبون المشاركة في أي بطولة تقام على أرض الإمارات".