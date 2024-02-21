حارس إيطاليا: الجماهير الإماراتية صنعت الفارق في مونديال الشاطئية

أكد حارس مرمى المنتخب الإيطالي لكرة القدم الشاطئية لياندرو كاسابيري، أن تأثير الجماهير الإماراتية كان كبيراً لمصلحة لاعبي الإمارات، وصنع الفارق في ركلات الترجيح من خلال تشجيعهم ورفع معدلات تركيزهم، أول من أمس، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى في مونديال الشاطئية «الإمارات 2024».

ونجح المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية في تأكيد نتائجه الجيدة في المنافسة وجدارته بالتأهل إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه، بتحقيق الفوز الثالث في المجموعة الأولى على حساب نظيره الإيطالي بركلات الترجيح 3-1، بعد تفوقه في مباراتيه السابقتين على منتخبي مصر 2-1 وأميركا 3-2.

وقال كاسابيري المتوج بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2023 في حفل نجوم كرة القدم الشاطئية، إن المنتخب الإماراتي يمتلك القوة التي تمكنه من إظهار المستويات الجيدة وتحقيق النتائج الجيدة.

وأضاف: «أكد هذا المنتخب أنه قادر على إثبات ذاته بتصميمه على الفوز، ولاشك في أن المنافسة في هذه البطولة قوية جداً من الناحية الفنية، من خلال الأداء الذي قدمته معظم المنتخبات المشاركة، كما أن تنظيم البطولة في دولة الإمارات مبهر وحافز للجميع لتقديم أفضل المستويات».

حميد جمال يكشف عن سر تصديه لـ 3 ركلات ترجيح

أعرب حارس مرمى المنتخب الوطني حميد جمال، عن سعادته بمساهمته في تحقيق الفوز على منتخب إيطاليا بركلات الترجيح في الجولة الثالثة من الدور الأول لكأس العالم لكرة القدم الشاطئية «الإمارات 2024». وقاد حميد «الأبيض» للفوز 3-1 بركلات الترجيح على إيطاليا، بعدما تصدى لثلاث ركلات من أربع سددوا عليه، وهو ما أسهم في منحه أيضاً جائزة أفضل لاعب في المباراة من قبل «الفيفا».

وكشف حميد عن سر تألقه في التصدي للركلات الثلاث، وقال: «طريقتي اعتمدت على الانتظار لآخر لحظة قبل تسديد اللاعب للركلة، كي أتبين الزاوية التي يسدد فيها، وفعلاً كان التوفيق حليفي بدعم وتشجيع الجمهور».