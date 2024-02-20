الهندي فيشال بطل «شتاء العين» للشطرنج السريع

ظفر الهندي فيشال شوداري ببطولة شتاء العين للشطرنج السريع، التي نظمها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية ضمن منافسات مهرجان شتاء العين للشطرنج بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة من 14 دولة.

وحلَّ الفلبيني، إيرفن فرانسيس في المركز الثاني، ثم الهندي فيهان دومير في المركز الثالث، فيما فازت الهندية، بهاتشاريا أندريا بجائزة أفضل لاعبة، وعلي الشريفي (أفضل لاعب إماراتي)، وريم الظاهري (أفضل لاعبة إماراتية)، ومحمد الخميري (أفضل لاعب عيناوي) وسلامة ماجد (أفضل لاعبة عيناوية)، وسعيد الشامسي (أفضل لاعب مبتدئ)، والريم العميري (أفضل لاعبة مبتدئة)، والهندي بهات أبهيك (أفضل ناشئ 14 سنة)، ومواطنته شري راميش (أفضل ناشئة 14 سنة).