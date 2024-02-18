"آر بي كينج ميكر" يتوج بكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة

توج سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان الفائز بالشوط الرئيس في سباق كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة والذي تضمن 7 أشواط بحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش وذلك خلال الحفل الثامن لمضمار نادي أبوظبي للفروسية الذي أقيم مساء أمس. وظفر الجواد "آر بي كينج ميكر" للاسطبلات الوطنية، بإشراف هلال العلوي، وقيادة ريتشارد مولن، باللقب في الشوط السابع والختامي، لمسافة 2200 متر، والبالغة جوائزه 4.5 مليون درهم.

وفاز الجواد "نبراس باشن"، لسعيد حميد الطاير، بإشراف إسماعيل محمد، وقيادة باتريك دوبس، بكأس رئيس الدولة للخيول المهجنة في الشوط السادس لمسافة 1400 متر البالغ جوائزه 380 ألف درهم. وحصد "سينجاسونج الموري" لعبد الله محمد بن طوق، بإشراف أبراهيم الحضرمي، وقيادة كونور بيسلي، جائزة الشوط الأول لمسافة 1600 متر، على لقب "متحف المحطة"، والبالغ جوائزه 80 ألف درهم.

وحصد "ميقات" لعلي خلفان الشاوي، بإشراف أحمد المحيربي، وقيادة ساندرو بايفا جائزة سباق "الوثبة ستاليونز" المخصص لملاك الاسطبلات الخاصة في الشوط الثاني لمسافة 1600، البالغ جوائزه 70 ألف درهم. وذهبت جائزة الشوط الثالث إلى المهرة "ضياء" لاسطبلات ليوا، بإشراف محمد دقاش، وقيادة ساندرو بايفا "ثنائية"، على لقب التاج الثلاثي (الجولة الأولى)، البالغ جوائزه 230 ألف درهم.

وفازت الفرس "أنلميتد" لاسطبلات الريف، بإشراف دكتور جابر بيطار، وقيادة تشارلي بينيت بجائزة الشوط الرابع لمسافة 2200 متر، على لقب "قلعة ضاية" البالغ جوائزه 80 ألف درهم. وحصد المرشح الأول "هيروس دي لاجارد" للشيخ ناصر بن محمد الحشار، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة كونور بيسلي، لقب "واحة ليوا" للفئة الثانية، والذي أقيم في الشوط الخامس لمسافة 1400 متر، وبلغت جوائزه 300 ألف درهم.