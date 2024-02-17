الجزيرة وعجمان يتأهلان لربع نهائي الكأس

حجز الجزيرة بطاقة ربع نهائي بطولة كأس رئيس الدولة، وذلك بعد فوزه الصعب أمس، على ضيفه العربي بنتيجة 1-صفر في دور الـ16. وسجل هدف الفوز لاعب الجزيرة البرازيلي فيرناندو لوكاس في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول. وفي مباراة ثانية، تأهل عجمان لربع النهائي أيضاً، بعد الفوز خارج أرضه على حتا بهدف دون رد، سجله البديل جيانلوكا مونيز في الدقيقة 48، من تسديدة خدعت حارس حتا سالم خيري.

وفي لقاء الجزيرة والعربي، قدم الأخير مباراة رفيعة المستوى، ففاجأ الجزيرة بأداء هجومي على عكس ما كان متوقعاً، وكاد الفريق الضيف يسجل هدفاً من تسديدة البرازيلي فاندر فييرا. واستشعر الجزيرة الخطر فبدأ يُعيد ترتيب حساباته الهجومية، وتمكن في مرات عدة من تهديد مرمى حارس العربي أحمد حسين، الذي تألق في أكثر من مناسبة كان أبرزها تسديدة فيرناندو لوكاس، التي سددها من داخل الصندوق، لكن حارس العربي أمسكها على مرتين. وقبل نهاية الشوط الأول تمكن لوكاس من تسجيل هدف الفوز للجزيرة من متابعة لتسديدة علي مبخوت التي ارتدت من حارس العربي، ليكملها لوكاس داخل الشباك في الدقيقة (2+45). وفي الشوط الثاني برز العربي بصورة لافتة، وشكل ضغطاً هجومياً مستمراً على مرمى الجزيرة، لكن العارضة ردت ضربة رأسية من طلال عبدالرحمن. وضاعت فرصة أخرى على العربي من انفراد لمهاجمه جولاسيك، لكن حارس الجزيرة علي خصيف تصدى للمحاولة بنجاح.

وقبل النهاية بدقيقة واحدة أضاع فاندر فييرا فرصة أخرى لإدراك التعادل، لكن دفاع الجزيرة تدخل في وقت مناسب وتصدى لتسديدة اللاعب البرازيلي وهي في طريقها للمرمى.