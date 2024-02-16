صافرة محلية تدير مباريات ثمن نهائي الكأس

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم على حسابه في منصة "إكس" عن تعيين طواقم تحكيم محلية لإدارة المباريات الثلاثة المقررة غداً السبت في دور الـ 16 لمسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم.

وتم تعيين طاقم تحكيم بقيادة الحكم محمد الهرموني لمباراة الوصل والإمارات على استاد زعبيل، ويضم كل من الحكمين أحمد الراشدي ومحمد علي هلال للراية، وخالد الدوخي حكما رابعا وحكم فيديو أحمد سالم خلفان وحكم فيديو مساعد مسعود حسن.

وتقرر كذلك إسناد مباراة النصر وخورفكان المقررة على استاد آل مكتوم بنادي النصر لطاقم تحكيم بقيادة الحكم نواف الزيودي ويساعده كل من ياسر سبيل المرشدي وعثمان عبد الرحمن المازمي وراشد عبد الله محمد حكما رابعا وسلطان عبد الرزاق حكم فيديو وأحمد العبدولي حكم فيديو مساعد.

ويدير مباراة الشارقة والبطائح على استاد الشارقة طاقم تحكيم بقيادة الحكم أحمد بلال يعاونه كل من علي راشد النعيمي وجاسم العجمي وحكم رابع سهيل عبد الله علي وحكم فيديو أحمد النقبي وحكم فيديو مساعد عامر القادري.