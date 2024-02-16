النسخة الخامسة لبطولة الطيران الشراعي تنطلق اليوم بمشاركة 40 متسابقا

تنطلق في التاسعة من صباح الجمعة منافسات النسخة الخامسة من بطولة الشارقة الدولية للطيران الشراعي، التي تقام في جبل الفاية تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، بمشاركة 40 متسابقا من الامارات ودول الخليج ودول أخرى، وتستمر منافساتها حتي الأحد المقبل.

وسيحضر منافسات اليوم الأول المدير العام للهيئة العامة للرياضة، غانم الهاجري، ورئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال، إلى جانب أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة نصر النيادي، وقد أتمت اللجنة العليا المنظمة للبطولة كافة التحضيرات لاستضافة البطولة والتي حققت نجاحات كبيرة على مستوى النسخ الأربع الماضية.

وأكد رئيس اتحاد الامارات للرياضات الجوية رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، نصر النيادي أن بطولة الشارقة الدولية للطيران الشراعي تجسد التعاون المشترك والناجح بين اتحاد الإمارات للرياضات الجوية ومجلس الشارقة الرياضي، وأن هذا التعاون ميز البطولة في السنوات الماضية وجعلها هدفا لأبرز الطيران في العالم.

وقال النيادي في تصريحات صحافيه: "إن اللجنة الفنية عكفت خلال الفترة الماضية على وضع اللمسات الأخيرة للائحة المنظمة للبطولة وطريقة احتساب النتائج الالكترونية سعيا لتقديم أفضل خدمة لمحبي وعشاق اللعبة لمتابعة أحداث البطولة لحظة بلحظة".

ووجه النيادي الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لدعمه للرياضة والرياضيين وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، راعي البطولة، وكافة الجهات الرياضية التي عملت على إنجاح البطولة وتقديمها في أفضل صورة تليق ببطولات الطيران المختلفة والتي تقام في الامارات بشكل منتظم.

من جانبه أشاد نائب رئيس الاتحاد نائب رئيس اللجنة المنظمة يوسف حسن الحمادي، بالموقع الذي ستقام فيه بطولة الشارقة للطيران الشراعي، مؤكداً أنه يحتل صدارة المواقع التي تنظم فيه مثل هذه البطولات على مستوى العالم والا لم يكن الأفضل بالفضل بشهادة الاتحاد الدولي للعبة.

وقال إن: "العمل داخل اللجان المنظمة للبطولة قد جرى على قدم وساق، اذ تم إنجاز كافة المهام الموكلة إليهم في وقت قياسي سعيا لتحقيق المزيد من المكاسب في هذه النسخة".