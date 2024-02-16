حماد: لا فائدة حالياً من الحديث عن «ضغط الروزنامة»

أكّد عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم مشرف قطاع الفريق الأول والرديف، محمد عبيد حماد، أنه «لا فائدة من الحديث في الوقت الحالي عن ضغط روزنامة الموسم»، التي تجبر العين على خوض خمس مباريات في أربع بطولات مختلفة (بطولتي الكأس والدوري محلياً، بجانب دوري أبطال آسيا) خلال 15 يوماً فقط، معرباً عن أمله في أن يكون هناك تشاور على مستوى عالٍ من أجل مصلحة كل الأطراف.

وكان العين اضطر إلى استبعاد مجموعة من اللاعبين المؤثرين من السفر إلى أوزبكستان لمواجهة ناساف الأوزبكي في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، حيث تعادل سلباً أول من أمس، وقرر إراحتهم بسبب ضغط الروزنامة، وهم: أليخاندرو كاكو وعمير اتزيلي وماتياس بلاسيوس وإيريك جورجينس.

وقال حماد في تصريحات صحافية: «بالنسبة لنا لا توجد فائدة من الحديث عن الروزنامة، لأنه لا يوجد مخرج حالياً، ومن المهم في الفترة المقبلة أن تتم مناقشة الأجندة بين رابطة دوري المحترفين والأندية بشكل أفضل، الرابطة أرسلت في بداية الموسم تعميماً ولم تأخذ رأي الأندية، وفي تقديري أن جميع الأندية لديها شخصيات لها خبرة وقادرة على التعاون مع الرابطة ليكون الموسم مريحاً لجميع الأطراف».

وحول التعادل السلبي مع ناساف، أكد أن الهدف كان تحقيق الانتصار أو العودة بتعادل على أقل تقدير، مضيفاً: «انتهى شوط، وسنلعب شوطاً ثانياً في ملعبنا، ونعول على قاعدتنا الجماهيرية في لقاء الإياب».

وكانت بعثة العين وصلت، صباح أمس، إلى الدولة عقب مواجهة ناساف الأوزبكي، ويسابق الفريق الزمن للاستعداد لمواجهة الوحدة مساء بعد غدٍ، في قمة مباريات دور الـ16 ببطولة كأس رئيس الدولة، ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم.

من جانبه، قال مدرب العين، الأرجنتيني كريسبو: «إن نتيجة التعادل السلبي التي انتهت عليها مواجهة ناساف ليست سيئة»، وقال في المؤتمر الصحافي: «مهمة الفريق أمام ناساف لم تكن سهلة، وعلى الرغم من ذلك لعبنا بهدف الفوز، وعملياً التعادل لا يُعدّ نتيجة سيئة لأننا خضنا المواجهة خارج أرضنا، والأجواء كانت محفزة والملعب رائع والجماهير عززت من جمالية استاد كارشي المركزي».

وأضاف: «حظوظنا حاضرة في الإياب، خصوصاً أننا سنخوضها على أرضنا ووسط جماهيرنا».

• من المهم في الفترة المقبلة أن تتم مناقشة كل الأجندة بين الرابطة والأندية بشكل أفضل.