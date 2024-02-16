مليحة يواجه دبا الحصن في «بروفة ختامية» قبل «خليجية اليد»

يواجه مليحة دبا الحصن الساعة السابعة مساء اليوم، في مباراة تجمعهما في افتتاح الجولة السادسة من الدور التمهيدي في مسابقة الدوري العام لكرة اليد، وتمثل المباراة بروفة ختامية لمليحة قبل مشاركته في بطولة الأندية الخليجية الأبطال بنسختها الـ40، ويستضيفها العربي القطري من 25 الجاري إلى الخامس من مارس المقبل.

وتشهد الجولة السادسة، في التوقيت ذاته وعلى صالة نادي الجزيرة، لقاء قمة يجمع صاحب الضيافة ومتصدر الترتيب العام فريق الجزيرة برصيد 13 نقطة، مع ملاحقه شباب الأهلي برصيد 11 نقطة.

وتستكمل الجولة، يوم غدٍ، بإقامة مباراتين: تنطلق الأولى في الرابعة والنصف عصراً، وتجمع حامل اللقب الشارقة صاحب المركز الخامس في الترتيب الحالي برصيد تسع نقاط، أمام مضيفه الوصل سادس الترتيب برصيد ثماني نقاط، ثم في الخامسة والنصف لقاء العين ثالث الترتيب العام برصيد 10 نقاط، أمام ضيفه النصر سابع الترتيب برصيد سبع نقاط.

وجرت أول من أمس، في مقر الاتحاد القطري لكرة اليد مراسم قرعة بطولة الأندية الخليجية الأبطال، وأسفرت نتائجها عن وقوع مليحة في المجموعة الثانية والحديدية، بجوار الكويت الكويتي، والريان القطري، والشباب البحريني، فيما جاء العربي القطري في المجموعة الأولى، مع عُمان العُماني، والدير البحريني، وبرقان الكويتي. ويدشن مليحة مشواره في «خليجية اليد» في 26 الجاري بلقاء الكويت، على أن يخوض في 28 منه مباراته الثانية أمام الشباب البحريني، ثم يختتم الدور الأول في الأول من مارس المقبل أمام الريان القطري.

• مليحة يمثل أندية الإمارات في بطولة الخليج لكرة اليد، التي تقام في قطر، وتنطلق 25 الجاري.