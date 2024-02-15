"مليحة يصطدم بالكويت الكويتي في افتتاح "خليجي اليد

أسفرت نتائج قرعة البطولة الخليجية للأندية ابطال الكؤوس لكرة اليد، ويستضيف نسختها الـ 40 فريق العربي القطري خلال الفترة من 25 فبراير الجاري، وحتى الخامس من مارس المقبل، عن وقوع ممثل الإمارات فريق نادي مليحة في المجموعة الثانية، على أن يستهل مليحة مشواره بالبطولة بمواجهة صعبة تجمعه مع الكويت الكويتي.

وأقيمت أمس، بمقر الاتحاد القطري لكرة اليد، مراسم القرعة التي وضعت مليحة في المجموعة الحديدية، بجوار الكويت الكويتي والريان القطري والشباب البحريني، فيما جاء صاحب الضيافة العربي القطري على راس المجموعة الأولى، بجوار عمان العماني، والدير البحريني، وبرقان الكويتي.

ويدش ممثل الإمارات مشواره في 26 فبراير الجاري، على أن يخوض في 28 من هذا الشهر مباراته الثانية بلقاء الشباب البحريني، ويسدل الستار عن مبارياته في دوري المجموعات في الأول من مارس المقبل بلقاء الريان القطري.