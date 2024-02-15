«أبيض الرجبي» يواجه فلسطين في البطولة العربية غداً

يواجه منتخب الإمارات نظيره الفلسطيني، غداً، في افتتاح مباريات المجموعة الأولى، من البطولة العربية لسباعيات الرجبي، التاسعة للرجال والرابعة للسيدات، التي تقام يوم غدٍ وبعد غدٍ، في الطائف بالسعودية. ويواجه منتخب الإمارات في مباراته الثانية مصر، ثم الأردن، وأخيراً العراق في ختام الدور الأول. وتشهد مسابقة السيدات إقامة 12 مباراة في الدور الأول، حيث يلتقي منتخب الإمارات مع لبنان، وليبيا ومصر على الترتيب.