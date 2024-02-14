"العارضة والقائم" يحرمان العين الفوز على ناساف

حرمت العارضة والقائم فريق العين من تحقيق فوز ثمين خارج ملعبه في مواجهة ناساف الأوزبكي خلال المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي اليوم، على استاد مركزي في مدينة قرشي الأوزبكية ضمن ذهاب ثمن نهائي أبطال آسيا لكرة القدم.

وارتطمت تسديدة لاعب العين، المغربي سفيان رحيمي بالعارضة في الدقيقة 1+45 خلال تنفيذه كرة ثابتة بطريقة رائعة، بينما تصدى القائم الأيسر لتسديدة قائد الفريق بندر الاحبابي في الدقيقة 90 بعد أن كانت كرته قد اخترقت الدفاع وتجاوزت حارس المرمى.

ولم تشهد المواجهة الكثير من الفرص الخطرة على مدار الشوطين عدا فرصتي سفيان وبندر الاحبابي، بينما في المقابل انتهت خطورة هجمات أصحاب الأرض عند اقدام خط الدفاع وبين يدي الحارس خالد عيسى الذي واصل تألقه بين الخشبات الثلاث.

وكان "الزعيم" تأثر بشكل واضح بغياب 4 من لاعبيه المؤثرين يتقدمهم البارغوياني اليخاندرو كاكو والأرجنتيني ماتياس بلاسيوس بداعي اراحتهم لمواجهة الوحدة في بطولة الكأس، ما جعل كرات قليلة تصل إلى مهاجم الفريق لابا كودجو.

وتقام مباراة الإياب يوم الأربعاء القادم حين يستضيف "الزعيم" منافسه ناساف، في لقاء يدخله أصحاب الأرض مدفوعاً بقاعدته الجماهيرية الغفيرة، كما ستشهد المواجهة كذلك اللاعبين المؤثرين للمشاركة.