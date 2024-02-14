رادوي يتجول في ملاعب المحترفين والدرجة الأولى

يخوض المدرب الروماني ميريل رادوي، تجربة جديدة عندما يقود الجزيرة في النصف الثاني من الموسم الحالي، إذ استعد المدرب المنتقل من البطائح بطريقة تؤكد رغبته في النجاح مع «فخر أبوظبي» بتجوله في ملاعب أندية المحترفين، إلى جانب مباريات دوري الدرجة الأولى.

وتواجد المدرب الروماني في مباراة الوصل والوحدة، يوم الجمعة الماضي، على استاد زعبيل في ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، على الرغم من أن الجزيرة لن يلعب مع أي من الفريقين في الفترة المقبلة، حيث سيلتقي مع الوحدة في الثالث من مارس المقبل في الجولة الـ15 على استاد آل نهيان، بينما يلعب مع «الإمبراطور» في 30 أبريل في الجولة الـ21 على استاد زعبيل.

ولم تقتصر جولات رادوي على ملاعب دوري المحترفين، وإنما شاهد مباراة الظفرة والعربي في دوري الدرجة الأولى، الأحد الماضي، على استاد حمدان بن زايد في الظفرة، والتي انتهت بفوز العربي بهدفين مقابل هدف، وذلك لمشاهدة الفريق «القيواني» على أرض الملعب مباشرة، قبل مواجهة الفريقين في ثمن نهائي كأس رئيس الدولة، الجمعة، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، بينما تابع المدرب الروماني مباريات الجولة الـ13، أمس، بعدما تم تأجيل مباراة الجزيرة مع العين في الجولة نفسها لتقام في 11 أبريل، بسبب مشاركة «الزعيم» في دوري أبطال آسيا.

ويسعى ميريل رادوي إلى تقديم نفسه بعدما وصل إلى مستوى آخر في التدريب، بتوليه دفة القيادة الفنية للجزيرة خلفاً للهولندي فرانك دي بور، حيث إنها المهمة الأولى للمدرب الروماني مع أحد الفرق التي تنافس على الألقاب، عقب تجربتين مع الطائي السعودي والبطائح الإماراتي.

ونشرت صحيفة «ديجي سبورت» الرومانية تصريحات للمدرب البالغ من العمر 42 عاماً، أبدى خلالها سعادته بتوليه تدريب الجزيرة، مؤكداً أن تركيزه ينصب على بناء فريق جديد قوي يكون أكثر جاهزية للموسم المقبل، بينما في الوقت نفسه سيعمل على تحسين أداء ونتائج الفريق في الموسم الحالي.

وتابع: «بحكم تجربتي مع الكرة الإماراتية منذ أن كنت لاعباً، لدي ملاحظة وهي أن الفرق التي تنافس على الألقاب بشكل دائم تلعب بأسلوب محدد لا يتغير أمام المنافسين، لذا أنا أعمل على أن يكون لدينا هويتنا وشخصيتنا الخاصة والثابتة حتى نحقق أفضل النتائج في المستقبل والتي تقودنا إلى منصات التتويج».

وتحدث المدرب الروماني عن أبرز مكاسبه المادية من لعب كرة القدم، وقال: «لقد ربحت طوال مسيرتي ما يصل إلى 15 مليون يورو، أنفقت منها ستة ملايين على شراء السيارات، وبشكل عام أرغب في النجاح خلال مسيرتي كمدرب، وأن أحقق إنجازات عدة في هذا المجال الذي أحبه وأمتلك شغفاً كبيراً في الاستمرار بالعمل به خلال الفترة المقبلة».

وكان رادوي قد أكد في تصريحات صحافية أن مواجهة العربي لن تكون سهلة بالنسبة لـ«فخر أبوظبي» على الرغم من أن المنافس يلعب في دوري الدرجة الأولى، موضحاً أن المباراة قد تكون سهلة نظرياً، ولكن على أرض الواقع يجب أن يلعب الفريق بكامل تركيزه حتى يتمكن من تحقيق الفوز، ويتأهل إلى ربع النهائي.

يذكر أن الجزيرة يحتل المركز السادس في لائحة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 20 نقطة بفارق 10 نقاط عن المتصدر الوصل، وسيبدأ مشواره في كأس رئيس الدولة بمواجهة العربي في دور الـ16، بينما غادر كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بخسارته أمام الوحدة في ربع النهائي.