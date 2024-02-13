كلباء ينجو أمام خورفكان في الدقيقة 90+9

تعادل اتحاد كلباء وضيفه خورفكان 1-1، اليوم الثلاثاء، في الجولة الـ 13 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وكان الفريق في طريقه للخروج بالنقاط الثلاث، حينما تقدم له رودريغيز لورينسي، في الدقيقة 61، إذ ظل مُحافظا على تقدمه حتي الدقيقة 90+9، التي شهدت هدف التعادل بواسطة البديل أحمد عامر.

ولعب خورفكان الشوط الثاني كاملاً بـ10 لاعبين بعدما أشهر حكم الساحة، أحمد عيسى درويش البطاقة الحمراء، للاعب عمر سعيد، لعرقلة مهدي قائدي وهو منفردا بالمرمى.

وبذلك يرفع اتحاد كلباء رصيده للنقطة 13 متأخر بفارق نقطة عن خورفكان.

وتأخرت المباراة عن موعدها الذي كان مقررا عند الـ5:25 لمدة ساعة بسبب مياه الأمطار التي غمرت أرضية الملعب، بعدما رفضت رابطة دوري المحترفين تأجيل اللقاء.