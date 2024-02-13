طرح تذاكر سباق «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى» للفورمولا1 في أبوظبي

علنت شركة «إثارة» عن طرح تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 (أبوظبي 2024) التي تقام على حلبة مرسى ياس من 5 إلى 8 ديسمبر المقبل.

وأكدت اللجنة المنظمة للحدث أن هناك خصومات تصل إلى 15 % على فئات من تذاكر السباق.

وشهدت النسخة الماضية من الحدث توافد أكثر من 170 ألف مشجع إلى حلبة مرسى ياس، على مدار أيام السباق الختامي.

وقال سيف راشد النعيمي الرئيس التنفيذي لشركة إثارة: «سعداء بالإعلان عن طرح تذاكر النسخة السادسة عشرة من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي، مجددين التزامنا بتقديم تجارب مميزة لجمهور الحدث العالمي، وسط خصومات للحجز المبكر».

ويوفر الحدث لمتابعي رياضة الفورمولا1 خيارات عديدة للاستمتاع بأجواء المنافسة خلال السباق وباقات متنوعة من التذاكر.

وتشهد النسخة السادسة عشرة من جائزة أبوظبي الكبرى عودة تجارب الضيافة التي تجمع نخبة من كبرى وجهات الضيافة الحائزة على الجوائز العالمية مع الإطلالات الفريدة على مسار السباقات.

كما تتيح تذاكر سباق الجائزة الكبرى تجربة متكاملة للجمهور في أبوظبي، إلى جانب زيارة العديد من الوجهات الثقافية والترفيهية التي تتميز بها، بما في ذلك مدن جزيرة ياس الترفيهية، التي تتضمن عالم فيراري أبوظبي، وسي وورلد أبوظبي، وياس ووتروولرد، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، بالإضافة إلى متحف اللوفر أبوظبي وقصر الوطن.