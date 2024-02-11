العروبة ودبا الحصن يغردان بصدارة ووصافة دوري الدرجة الأولى

استعاد فريق العروبة نغمة الانتصارات وفاز على ضيفه مصفوت 3-1، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 20 لدوري الدرجة الأولى، ليعزز صدارته برصيد 49 نقطة، ويقترب بشكل كبير من التأهل الرسمي للعب في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، بعد أن أصبح فارق النقاط بينه وبين صاحب المركز الثالث 16 نقطة.

وفي مباراة مهمة حقق دبا الحصن فوزا كبيرا على ضيفه «غلف اف سي» برباعية نظيفة قادته للنقطة 38 في مركز الوصيف، فيما نجح العربي من الفوز على مضيفه الظفرة 2-1، ليصبح رصيد العربي 32 نقطة في المركز الرابع، بينما لدى الظفرة 33 نقطة في المركز الثالث، وفازيونايتد على الرمس 2-0، ليصعد يونايتد للمركز الخامس برصيد 30 نقطة، وهو نفس رصيد دبا الفجيرة الذي فاز بملعبه على سيتي 2-0، وفاز التعاون بملعبه على الفجيرة 2-0، ليصبح رصيد التعاون 27 نقطة في المركز الثامن، وهو نفس رصيد الجزيرة الحمراء الذي فاز على الحمرية 3-1.