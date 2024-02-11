جريغا والجسمي يتوجان بلقب «السباق الصحراوي» في دبي

تُوج الدّراج بول جريغا، عضو فريق شباب الأهلي، بطلاً لمسار«غدير براشي»، ضمن السباق الصحراي الذي أقيم اليوم الأحد في ختام منافسات النسخة الثامنة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وينظمها المكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، فيما نال فاروق الجسمي من فريق شرطة دبي، لقب سباق مسار «برقا ثمود».

وشهد السباق الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي حتا، والمدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة منافسات السباق عمير بن جمعة الفلاسي.

وقام بإطلاق إشارة الانطلاق للسباق وتتوج الفائزين أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب وبحضور عضوي اللجنة المنظمة العليا للبطولة، محمد الموسى ورامي النابلسي

وأكد عمير بن جمعة الفلاسي أن»السباق يعد مسك ختام النسخة الثامنة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، والذي تم اختياره في مكان مميز عند بحيرة مقطرة في محمية المرموم، مع مسارات تقدم للعالم صورة رائعة من قلب الطبيعة داخل الصحراء، اذ حمل المسارين تنوعا جغرافيا الى جانب إطلاق أسماء تم اختيارها من البيئة، وهما مسار «برقا ثمود» لأصحاب المستويات المتوسطة، ومسار «غدير براشي» للمحترفين، مع تخصيص جوائز مالية للفائزين«.

وقال الفلاسي في تصريحات صحافية: «سعدتنا كبيرة بحجم المشاركة الكبيرة بتواجد 276 درّاجاً، يمثلون 45 فريقاً من 36 جنسية مختلفة، والأهم السعادة التي عاشها الجميع في مشهد الختام، وسط أجمل طقس في هذه المحمية الطبيعية الرائعة التي ظهرت بأبهى صورها، ليكون سباقاً لن يُنسى، ويستحق أن يكون مسك الختام لموسم ثامن للبطولة مميز وحافل بالإثارة».

وشكل السباق الصحراوي المحطة الرابعة والأخيرة، ضمن منافسات النسخة الثامنة من بطولة السلم للدرّاجات الهوائية، والبالغ مجموع جوائزها المالية ثلاثة ملايين و500 ألف درهم، إذ شهدت البطولة إقامة سباق النخبة للدرّاجين، و«السباق إلى الفضاء» للدرّاجين الهواة الإماراتيين، و«سباق السيدات» للمواطنات والمحترفات.