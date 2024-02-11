الظفرة والعربي في واجهة مباريات «الهواة» اليوم

تنطلق اليوم الجولة الـ20 لدوري الدرجة الأولى، حيث تبرز في الواجهة ثلاث مباريات مهمة ضمن دائرة المنافسة في مقدمة الترتيب، وهي: العروبة مع مصفوت، والظفرة مع العربي، و«غلف إف سي» مع دبا الحصن. وتقام المباريات في توقيت واحد الساعة 17:20 مساء اليوم. وفي بقية المباريات يواجه الجزيرة الحمراء الحمرية، والتعاون مع الفجيرة، و«سيتي» مع دبا الفجيرة، و«يونايتد» مع الرمس، وتستكمل الجولة غداً بمباراة واحدة تجمع «غلف يونايتد» مع مسافي.

ويتصدر ترتيب الدوري العروبة برصيد 46 نقطة، وثانياً دبا الحصن بـ35 نقطة، ثم في المركز الثالث الظفرة بـ33 نقطة، بينما في المركزين الأخير وقبل الأخير، «سيتي» بـ10 نقاط، والرمس بست نقاط.