«أربعاء آسيا» يُبشر العين بموسم مميّز في «دوري الأبطال»

يعود فريق العين إلى خوض مباريات دوري أبطال آسيا لكرة القدم في يوم الأربعاء بدلاً من يومي الإثنين والثلاثاء، والتي اعتاد «الزعيم» خوض مبارياته القارية فيهما. ويبشر الأربعاء العين بموسم مميز، حيث في آخر مرة لعب فيه قبل ثماني سنوات، وتحديداً في نسخة 2016، بلغ فيها النهائي. ويطمح في الموسم الحالي إلى تحقيق اللقب القاري للمرة الثانية، منذ لقبه في نسخة 2003.

ويحلّ العين ضيفاً على ناساف الأوزبكي يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ16. وكان الاتحاد الآسيوي عدّل مواعيد مباريات ثمن النهائي، وذلك بتأخيرها بسبب إقامة «بطولتي آسيا وإفريقيا»، ولكي يقلل من الإرهاق على لاعبي الأندية القارية، والمشاركين في البطولتين. حيث تقرر إقامة المباريات بعد ثلاثة أيام فقط من نهائي البطولتين القاريتين، وهو ما حوّل مباريات العين لتلعب يوم الأربعاء بدلاً من الثلاثاء.

وفي نسخة 2016، لعب العين يوم الأربعاء مرتين في ثمن النهائي أمام ذوب آهن الإيراني، الأولى في 18 مايو، وتعادل 1-1، وفي الثانية يوم 25 مايو، وفاز خارج الأرض 2-صفر. وأكمل بعدها المشوار إلى نهائي البطولة القارية، لكنه خسر أمام تشونبوك الكوري الجنوبي ذهاباً في كوريا 2-1، وتعادل إياباً 1-1 في العين.

وستكون مواجهة ناساف الأوزبكي الأربعاء المقبل الثالثة بين الفريقين، إذ في نسخة 2016 نفسها، التقى الفريقان في دور المجموعات، وتعادلا ذهاباً 1-1، ثم فاز العين في الإياب 2-صفر.

على صعيد آخر، استأنف فريق العين تدريباته، صباح أمس، استعداداً لمواجهة ناساف، بعد أقل من 24 ساعة من الفوز على كلباء بهدفين نظيفين في ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي. وقال مدرب العين، كريسبو، في تصريح صحافي: «إن تركيز الفريق تحوّل إلى المواجهة أمام ناساف في البطولة الآسيوية»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه لم يكن من السهل بالنسبة للفريق خوض مواجهات رسمية عقب فترة التوقف الدولي الطويلة. وأضاف عقب لقاء كلباء: «نتيجة الفوز على كلباء بهدفين لصفر، تُعدّ جيدة بكل تأكيد، ولكن الأمور لم تحسم بعد، وعلينا أن ننهي المهمة في مباراة الإياب، تركيزنا حالياً سينصب على مباراتنا المقبلة أمام ناساف».

في جانب آخر، أكمل وفد من نادي العين وصل إلى مدينة كارشي في أوزبكستان، الجمعة الماضي، كل الترتيبات المتعلقة باختيار مقر الإقامة وتوفير كل ما يلزم، قبل وصول بعثة فريق العين يوم غدٍ.

. آخر مرة لعب فيها العين في يوم الأربعاء بدوري أبطال آسيا كان في نسخة 2016، حين فاز في ثمن النهائي على ذوب آهن الإيراني.