4 مباريات ودية جهزت الشارقة لاستئناف الدوري

استغل فريق الشارقة فترة التوقف الأخيرة للاستعداد بشكل جيد لاستئناف مباريات دوري أدنوك للمحترفين، حيث يلتقي الشارقة مع الوحدة في مباراة قمة ضمن الجولة الـ13 يوم بعد غدٍ. وخاض الشارقة خلال توقف الدوري أربع مباريات ودية، أمام فريق «غلف إف سي» حيث فاز 5-صفر، ثم لعب أمام ثلاثة فرق سعودية، إذ تعادل سلباً أمام فريق الطائي، وخسر أمام فريق الخليج بهدف نظيف، ثم فاز في الودية الأخيرة على ضمك بهدف نظيف سجله البرازيلي كايو لوكاس.

وفي المباريات الأربع، فاز الشارقة في مباراتين وتعادل مرة وخسر مثلها.

من جانب آخر، على الرغم من حاجة الفريق إلى إحداث تغييرات في اللاعبين، خصوصاً على مستوى الأجانب، لكن الفريق لم يقم حتى الآن بأي تعاقدات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، رغم أنه كان قد استغنى، أخيراً، عن خدمات المدافع اليوناني مانولاس. وكان النادي يدرس ملف اللاعبين الأجانب في الفترة الأخيرة، بهدف إحداث التغييرات المطلوبة، لكنه لم يعلن عن أي شيء حتى الآن. وكان الشارقة جدد، أخيراً، عقد ماجد راشد (23 عاماً) حتى 2028، وذلك في أعقاب المستوى الفني المتطوّر الذي ظل يقدمه اللاعب مع الفريق خلال الفترة الماضية، وبرز بشكل مميز وفرض نفسه ضمن العناصر الأساسية.

وعانى الشارقة في فترة سابقة تراجع نتائجه في الدوري، إذ يحتل حالياً المركز الرابع برصيد 22 نقطة، وسيكون عليه خوض مباراة صعبة أمام مضيفه الوحدة في الجولة المقبلة، حيث لا مجال أمام الفريقين لنزف جديد للنقاط.

وينتظر أن يقوم الفريق بتدعيم صفوفه بأكثر من لاعب، خصوصاً على صعيد خط الدفاع، وذلك لتعويض رحيل مانولاس، فضلاً عن حاجة الفريق إلى لاعب مهاجم بعد تراجع مستوى هجوم الفريق في الفترة السابقة. ولايزال أمام الفريق فترة مهمة حتى 21 الشهر الجاري موعد غلق باب سوق الانتقالات الشتوية، وذلك لإجراء التغييرات المطلوبة، استعداداً للاستحقاقات المقبلة، إذ بجانب الدوري، سيخوض مباراة مهمة في الكأس أمام البطائح في دور الـ16، إلى جانب مواجهة العربي القطري على لقب النسخة الأولى لكأس السوبر «الإماراتي - القطري» في أبريل المقبل.

الشارقة يخوض مواجهة صعبة في قمة الجولة الـ13 للدوري أمام مضيفه الوحدة يوم بعد غدٍ.