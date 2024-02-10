الإمارات تزهو بالذهب والفضة في بطولة عجمان الدولية لبناء الأجسام

تقلد البطل شعيب محمد الميدالية الذهبية لفئة «ماسكلر فيزيك» المفتوحة، وعبدالرحمن العيسائي فضية «الكلاسيك» في أبرز نتائج اليوم الأول من منافسات بطولة عجمان الدولية الثالثة لبناء الأجسام التي انطلقت اليوم السبت، بمشاركة 250 لاعباً من 20 دولة.

من جهته، قال عضو مجلس ادارة اتحاد الامارات لبناء الأجسام، رئيس اللجنة الفنية محمد شاهين الحوسني: "فخورون بما قدمه اللاعبون المواطنون، وفي ابرزها فوز اللاعب شعيب محمد بالميدالية الذهبية لفئة ماسكلر فيزيك المفتوحة، وفوز اللاعب عبدالرحمن العيسائي بفضية الكلاسيك، ولاعبين اخرين ايضا".

وأوضح: "يسعدنا المستوى الفني العالي للبطولة والتي تعد ثاني بطولة تقام في الموسم الحالي لبناء الأجسام إضافة إلى بطولة الأجسام الطبيعية، التي أقيمت في العاصمة أبوظبي، مما يوفر للجنة الفنية ولجنة المنتخبات تصورات فنية وبدنية مضافة تمهيدا لاختيار أعضاء المنتخبي الوطني والشباب للمرحلة المقبلة، بوجود المدير الفني للمنتخب زويد سالمين الزعابي، مما يعزز من الطموح نحو نقلة فنية نوعية مضافة لبناء الأجسام الإماراتية".

