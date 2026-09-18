زار المستشفى بسبب آلام بولية فاكتشف وجود إبرة في القلب

نشر أطباء في الصين حالة طبية ونادرة للغاية، حيث عثروا على إبرة خياطة طولها 36 مليمترًا مغروسة في البطين الأيسر لقلب مريض.

وكان المريض رجلاً يبلغ من العمر 35 عامًا، يعاني من إعاقة ذهنية، وكان يعاني من ألم أثناء التبول ووجود دم في البول. وعند وصوله إلى المستشفى لتلقي العلاج، كانت علاماته الحيوية ضمن المعدل الطبيعي. وبطريقة ما، كان جهازه القلبي الوعائي لا يزال يعمل.

ولكن عندما أجرى الأطباء تصويرًا للصدر، لاحظوا ظلًا غريبًا فوق قلبه. وكشف فحص إضافي بالأشعة المقطعية للصدر والبطن والحوض عن وجود عدة أجسام معدنية غريبة داخل جسم المريض.

وكانت هذه الأجسام في جدار البطن، والحوض، وجدار المثانة وتجويفها، وعظم الورك، وعضلة الورك. وإحدى هذه الإبر، التي يبلغ طولها 36 مليمترًا ، كانت خطيرة بشكل خاص، حيث اخترقت الكيس المملوء بالسوائل المحيط بقلب المريض.وامتد طرفها الحاد لمسافة بعيدة داخل تجويف البطين الأيسر.

ونُشرت دراسة الحالة في مجلة BMC لأمراض القلب والأوعية الدموية، بعد الحصول على موافقة خطية من والد المريض. استدعت الإبرة الموجودة في القلب إجراء جراحة.إذ خشي الأطباء من تحرك الجسم المعدني الغريب أو تسببه في تمزق أو عدوى.

وعند الفحص الدقيق، تبين أن البطين الأيسر للمريض متوسع بشكل ملحوظ، مع ظهور علامات مبكرة على وجود خلل. وبمجرد دخول غرفة العمليات، وجد الأطباء وضعًا خطيرًا يتجاوز القلب.

وإذ كانت الإبر التي اخترقت جدار مثانة المريض مغطاة بترسبات تشبه الحصى. ونظرًا للقلق من خطر حدوث نزيف حاد وتسرب بولي، قرر الفريق الجراحي إزالة الإبرة الموجودة في القلب أولًا، ثم إزالة الإبر الموجودة في المثانة لاحقًا.

وتعافى المريض بشكل جيد، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح كيف دخلت الإبر إلى جسمه. ويشير أطباء مستشفى الشعب بمقاطعة هونان إلى أنه "على الرغم من تأكيد وجود عدة إبر في الجسم، إلا أن المريض وعائلته لم يتمكنوا من تحديد مصدرها".

ومن المحتمل أن تكون هذه الإصابات قد ألحقها المريض بنفسه. ويُعدّ إدخال أجسام غريبة في الجسم عمدًا شكلًا متطرفًا من أشكال إيذاء النفس، ويُشار إليه أحيانًا بسلوك غرس الأجسام الغريبة في الجسم. وقد يرتبط هذا السلوك بحالات نفسية، كالفصام، أو اضطرابات عقلية، كالاكتئاب.