الوصل يضم العاجي نغيسان مقابل 600 ألف يورو

أكدت وسائل إعلام فرنسية أن الوصل توصل إلى اتفاق مع نادي ميتز، لضم اللاعب جان نغيسان خلال فترة الانتقالات الحالية. وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، أن اللاعب العاجي سينتقل إلى متصدر دوري أدنوك للمحترفين مقابل 600 ألف يورو، بعقد يمتد حتى يونيو 2027. وقالت: «شارك اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً في سبع مباريات مع ميتز الفرنسي، بعدما كان قد انضم إلى الفريق في الصيف الماضي قادماً من نيس مقابل 400 ألف يورو». ومن المقرر أن يقيد الوصل الوافد الجديد في فئة المقيمين، إذ إنه ثانية صفقات «الإمبراطور» خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعدما كان قد أعلن النادي تعاقده مع الدولي الكوري الجنوبي سيونغ هيون غونغ قادماً من أولسان هيونداي الكوري.