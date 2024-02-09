«الانتقالات الصامتة» تسيطر على الدوري خلال كأس آسيا

شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطاً طفيفاً من أندية دوري أدنوك للمحترفين، في إبرام الصفقات الجديدة، رغم الفرصة الجيدة التي حصلت عليها لتدعيم صفوفها، إلى جانب فترة التوقف الطويلة لمسابقة الدوري، لإقامة كأس أمم آسيا 2023 في قطر، والتي تُختتم اليوم بمواجهة الأردن مع قطر في النهائي.

وغلبت «الانتقالات الصامتة» على تعاقدات الأندية، حيث لم تحدث أي صفقة تم إبرامها ضجة، خصوصاً مع غياب الصفقات «المدوية»، في الوقت الذي عملت فيه غالبية الأندية على إجراء تعديلات محدودة، مقارنة بالعمل الذي تقوم به خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتمتد فترة الانتقالات الشتوية حتى 21 فبراير الجاري، إذ من المتوقع أن تنشط الأندية مع الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات، بينما شهدت الفترة الماضية بعض الصفقات البارزة، أبرزها تعاقد الوصل مع الكوري الجنوبي سيونغ هيون غونغ مدافع أولسان، كما اقترب من الإعلان عن ضم العاجي جان نغيسان من ميتز الفرنسي، بينما على مستوى أروقة متصدر الدوري أعلن «الفهود» تجديد عقد قائده علي سالمين حتى 2027.

من جهته، أعلن شباب الأهلي عن تعاقده مع البرازيلي كاوان سانتوس (19 عاماً) لاعب بالميراس، تمهيداً لقيده في فئة اللاعب المقيم، كما ضم حامل لقب الدوري حمد المقبالي (20 عاماً) حارس مرمى المنتخب الأولمبي ونادي الفجيرة، بينما دخل «فرسان دبي» في مفاوضات للتعاقد مع الإيراني سعيد عزت الله (27 عاماً) لاعب فايله الدنماركي، عقب مشاركته مع منتخب بلاده في كأس أمم آسيا، في الوقت الذي أعلن فيه شباب الأهلي تجديد عقود غيلهيرمي بالا ويوري سيزار ومحمد جمعة (بيليه).

في المقابل، تعاقد نادي الوحدة مع الأوزبكي خومجيمات إيركينوف، حتى 2025، قادماً من توربيدو موسكو الروسي، بينما تعاقد نادي عجمان مع ميلوش كوسانوفيتش، مدافع الجزيرة السابق حتى نهاية الموسم الجاري، وسيحل مكان المحترف التونسي نادر الغندري، وأبرم «البرتقالي» صفقة ثانية بتعاقده مع صانع الألعاب البرازيلي رافائيل دودو، لاعب خورفكان السابق، فيما أعلن حتا تعاقده مع النيجيري شيزوم إجبوشولام (31 عاماً) مهاجم سيتشوان جيونيو، في صفقة انتقال حر، وضم المهاجم سيزار لوبي مانزوكي قادماً من نادي داليان بروفيشنال الصيني.

وأعلنت شركة كرة القدم بنادي بني ياس، تعاقدها مع الكونغولي برستيج مبونغو، بعقد لمدة ستة أشهر، على سبيل الإعارة من نادي عجمان، في أولى صفقات «السماوي» خلال فترة الانتقالات الحالية، مع وجود بند يمنح بني ياس الأولوية في التعاقد مع اللاعب بصفة نهائية عقب انتهاء الإعارة، إذ ينتهي عقده مع عجمان نهاية الموسم، ويأتي تعاقد بني ياس مع مبونغو، بعد فسخه عقد البرتغالي جيكو. أمّا بالنسبة إلى الإمارات الذي يسعى إلى الابتعاد عن المركزين الـ13 والـ14، أعلن تعاقده مع المدافع علي الأنصاري قادماً من الوصل على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، ليكون ثالث انتدابات «الصقور» بعد ضم الثنائي الأجنبي المدافع الياباني ليو أوساكي المنتقل من فيسيل كوبي، وضياء سبع صانع الألعاب السابق لفريق نادي النصر، قادماً من نادي مكابي حيفا على سبيل الإعارة.

وأخيراً أعلن نادي خورفكان، تعاقده مع المهاجم البرازيلي رانييل سانتانا، ليكون أولى صفقات النادي الإماراتي خلال فترة الانتقالات الشتوية، بينما أبرم «النسور» صفقة أخرى، بالتعاقد مع الأوزبكي عزيزبيك أمونو، دون كشف أي تفاصيل تخص الصفقة.

. الإمارات الأنشط في سوق الانتقالات الشتوية بـ 3 صفقات.