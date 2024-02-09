12 لاعباً في قائمة منتخب الشاطئية

اعتمد اتحاد الإمارات لكرة القدم قائمة المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية المُشارك في مونديال «الإمارات 2024»، الذي يقام في دبي من 15 إلى 25 الجاري.

وضمت قائمة المنتخب، حسب لائحة البطولة، 12 لاعباً، هم: محمد الجسمي، حميد جمال، أحمد بشر، وليد بشر، عباس علي، علي محمدي، راشد عيد، كمال علي، عبدالله عباس، هيثم الكعبي، وليد محمدي، أحمد ملاحي.

وتُقام البطولة على الملعب الرملي الجديد في حي دبي للتصميم، بمشاركة 16 منتخباً، وزعتها القرعة على أربع مجموعات، حيث يلعب المنتخب في المجموعة الأولى إلى جانب مصر والولايات المتحدة وإيطاليا، وتضم المجموعة الثانية إسبانيا، وإيران، وتاهيتي، والأرجنتين، وفي المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، وبيلاروسيا، وكولومبيا، واليابان، بينما ضمت المجموعة الرابعة منتخبات البرازيل، وعُمان، والبرتغال، والمكسيك. ويبدأ المنتخب أولى مبارياته أمام مصر 15 الجاري.