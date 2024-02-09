حكم صيني يدير نهائي آسيا بين قطر والأردن

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس، عن إسناد مهمة إدارة المباراة النهائية في كأس آسيا لكرة القدم بين المنتخب الأردني ونظيره القطري «حامل اللقب» إلى الحكم الصيني ما نينغ.

وتقام المباراة النهائية للبطولة القارية، غداً السبت، عند الساعة 19:00 على استاد لوسيل في الدوحة. وكان منتخب الأردن قد تأهل إلى نهائي آسيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه في الدور نصف النهائي على كوريا الجنوبية بهدفين دون مقابل، في حين تأهل المنتخب القطري بعد تغلبه على إيران 3-2.

وتتركز الأنظار على النهائي الآسيوي، لمعرفة هوية البطل المرتقب، إذ سبق لـ«العنابي» الفوز بالبطولة في النسخة الماضية، فيما يعد التأهل الأول في تاريخ الكرة الأردنية.