3 أندية بدوري المحترفين تفاوض مالابا

علمت «الإمارات اليوم» أن التوغولي بينيل مالابا اقترب من العودة إلى دوري أدنوك للمحترفين، بعدما دخلت ثلاثة أندية في مفاوضات مع لاعب النصر السابق.

وأكد مصدر مقرب من المهاجم البالغ من العمر (32 عاماً) موافقة الأخير على خوض تجربة ثالثة في الإمارات بعدما سبق له اللعب في صفوف اتحاد كلباء خلال الفترة من 2019 إلى 2023، بينما انتقل إلى «العميد» في فترة الانتقالات الشتوية الموسم الماضي قبل أن يرحل عن «الأزرق» قبل بداية الموسم الحالي، إذ إنه لا يرتبط بعقد مع أي فريق في الوقت الحالي.