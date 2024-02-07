ريم العراقي تلفت الأنظار في بطولة العرب

جذبت لاعبة نادي إنبي المصري ريم خالد العراقي، الأنظار في اليوم الافتتاحي لمنافسات كرة الطاولة، في النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، حيث قدمت ريم مستويات رفيعة، وحققت الفوز في مباراتها الأولى مع فريقها، على حساب حمادة الأردني، بتغلبها على تيماء يوسف أبوأيمن بثلاثة أشواط مقابل لا شيء جاءت نتائجها (11-6 و11-6 و11-5).

وتقول ريم إنها تعشق لعبة كرة الطاولة منذ نعومة أظفارها، وتوضح: «أمارس اللعبة منذ أن كان عمري ست سنوات، ولم أنقطع عنها على الإطلاق سوى عامين بسبب ظروف الحمل والوضع، قبل أن أعود مجدداً إلى عشقي الذي لا يمكن أن أبتعد عنه».