إنييستا يتصدر قائمة نجوم يواصلون اللعب في سن الـ 40

نشرت صحيفة «بولا في أي بي» اللاتينية تقريراً عن أبرز اللاعبين الذين يواصلون اللعب على مستوى احترافي رغم اقترابهم من بلوغ سن الـ40 عاماً، مبينة أن النجم الإسباني أندريس إنييستا يتصدر القائمة المثيرة بلعبه في صفوف نادي الإمارات في دوري أدنوك للمحترفين.

وقالت الصحيفة إنه في الفترة الماضية قرر العديد من النجوم العالميين اعتزال كرة القدم، بينما في الوقت نفسه رفض نجوم آخرون تعليق أحذيتهم ويقدمون كل قطرة من عرقهم وجهدهم لمواصلة اللعب، لافتة إلى أن أسطورة منتخب إسبانيا وبرشلونة السابق يتقدم هذه القائمة، إذ سيكمل عامه الـ40 في مايو المقبل.

وذكرت أن أسطورة منتخب إسبانيا ونادي برشلونة السابق كان ضمن خطط إنتر ميامي، مبينة أن النادي الأميركي كان يسعى لضم إنييستا إلى جانب زملائه السابقين في «البلوغرانا»، وهم: الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، والإسبانيان جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس.

ونقلت تصريحات سابقة أدلى بها اللاعب المتوج بلقب كأس العالم 2010 ويورو 2008 ويورو 2012 مع «لاروخا» قال فيها إنه «لايزال لدي حلم مواصلة اللعب وخوض التدريبات والاستمتاع بلعبة كرة القدم، لذلك أعتني بنفسي جيداً وأحافظ على لياقتي البدنية، وأسعى إلى أن أظهر بشكل جيد في تجربتي الجديدة مع نادي الإمارات».

وأضافت الصحيفة: «القائمة تضم أيضاً نجم منتخب البرازيل وتشيلسي تياغو سيلفا الذي يواصل مسيرته في الدوري الإنجليزي قائداً للنادي اللندني، حيث يمتلك مسيرة طويلة في الدوريات الأوروبية بدأت بانتقاله إلى بورتو البرتغالي في 2005، ثم دينامو موسكو الروسي، ورغم عودته إلى البرازيل بانضمامه إلى فلومينينسي في 2007، فإنه بدأ مسيرته المذهلة مجدداً في (القارة العجوز) عندما تعاقد مع ميلان الإيطالي في 2009، ثم باريس سان جيرمان في 2012 قبل أن يستقر في تشيلسي منذ 2020».

وأشارت إلى أن النجم البيروفي باولو غيريرو أكمل عامه الـ40 في يناير الماضي، ومع ذلك يواصل اللعب على مستوى احترافي، وأبرم صفقة انتقال جديدة الشهر الجاري برحيله عن ليغا دي كيتو الإكوادوري إلى سيزار البيروفي، عقب مسيرة رائعة في ألمانيا مع بايرن ميونيخ وهامبورغ وفي البرازيل مع فلامينغو وإنترناسيونال.

وذكرت أن القائمة تضم العديد من الأسماء، أبرزهم الفرنسي ماتيو فالبوينا مع أبولون ليماسول القبرصي، والإسباني سانتي كازورلا مع ريال أوفييدو، والبرازيلي فاغنر لوف مع أتلتيك غويانينسي، والباراغوياني لوكاس باريوس مع لوكينيو في باراغواي، والأرجنتيني هيرنان باركوس مع أليانزا ليما البيروفي، والياباني ماكوتو هاسيبي مع فرانكفورت الألماني، والأرجنتيني خوان مانويل إنسورالدي في سارمينتو بالدوري الأرجنتيني.