البطائح يظفر بدوري «الصالات»

حصد نادي البطائح درع الدوري العام لكرة قدم الصالات بعد فوزه على خورفكان 4-صفر، في المباراة النهائية الثالثة والفاصلة التي جمعتها اليوم الثلاثاء في الصالة الرياضية لنادي خورفكان، في آخر مباريات مرحلة «البلاي اوف»، ليتفوق البطائح بمجموع مباراتين مقابل مباراة واحدة.

ونجح لاعبو البطائح بقيادة المدرب المواطن عدنان محمد الهولي في تسجيل أهداف المباراة بواقع هدفين في كل شوط لكل من راشد الهنائي في الدقيقة السادسة وعبدالله الفلاسي في الدقيقة (14)، وعبدالقادر حاج الصديق (31) وراشد علي (39).