10 أحداث ترفع إثارة المسابقات المحلية بعد كأس آسيا

تعود خلال أيام إثارة مسابقات كرة القدم المحلية، بعد توقف دام 48 يوماً، وذلك بسبب مشاركة المنتخب الوطني في كأس أمم آسيا، إذ سيدخل موسم كرة القدم مرحلة حاسمة، بعدما أعادت أندية دوري أدنوك للمحترفين ترتيب أوراقها استعداداً لاستئناف المباريات. وكان المنتخب قد ودّع بطولة آسيا من دور ثمن النهائي قبل أسبوع، ليعود اللاعبون الدوليون إلى أنديتهم.

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