الوصل يفرض التعادل على شباب الأهلي في دوري اليد

فرض الوصل التعادل على ضيفه شباب الأهلي بنتيجة (25-25)، وذلك في ختام الجولة الرابعة من الدور التمهيدي في بطولة دوري كرة اليد، أول من أمس. وشهدت الجولة أيضاً، فوز الجزيرة على مليحة (26-25)، والنصر على دبا الحصن (34-33). وفرّط شباب الأهلي في تقدمه خلال الشوط الأول على الوصل (14-11)، إذ استعاد الوصل اتزانه في الشوط الثاني، ليفرض التعادل مع نهاية المباراة (25-25).

وفي سيناريو مشابه، لم يتمكن مليحة من المحافظة على تقدمه على الجزيرة مع نهاية الشوط الأول (12-9)، حين استطاع الجزيرة قلب الموازين لمصلحته خلال مجريات الشوط الثاني، والخروج فائزاً بصعوبة بفارق هدف وبنتيجة (26-25)، بدوره عرف النصر كيفية قلب تأخره أمام دبا الحصن مع نهاية الشوط الأول بنتيجة (15-16)، إلى الخروج فائزاً بصعوبة مع نهاية المباراة بفارق هدف (34-33).

وعلى الرغم من غياب العين عن مباريات هذه الجولة، إذ تنتظره في 20 الجاري مباراة أمام الشارقة لحساب الجولة ذاتها، فإن «الزعيم» ظل في المركز الثاني، بفارق المواجهات المباشرة عن الجزيرة المتصدر، وبنفس النقاط التسع لكل فريق. في المقابل، يحل شباب الأهلي ثانياً بثماني نقاط، بفارق المواجهات عن مليحة الثالث، وبنفس الرصيد ثماني نقاط، بينما تقدم النصر إلى المركز الخامس بست نقاط، والوصل سادساً بخمس نقاط، ودبا الحصن سابعاً بثلاث نقاط. في المقابل ينتظر حامل اللقب الشارقة حتى يوم غدٍ لخوض أولى مبارياته المؤجلة في التمهيدي، في ظل غيابه عن الجولات الماضية، نظراً لمشاركاته الخارجية.