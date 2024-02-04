شباب الأهلي يتمسك ببقاء جيسوس حتى نهاية الموسم

أكدت وسائل إعلام برازيلية أن شباب الأهلي رفض طلب نادي بوتافوغو بضم المهاجم البرازيلي إيغور جيسوس خلال فترة الانتقالات الحالية. وقالت صحيفة «فوغاو نت» إن شباب الأهلي رفض جميع محاولات بوتافوغو لإتمام صفقة جيسوس. وأضافت: «المهاجم البرازيلي الشاب وقع بالفعل على عقد جديد مع بوتافوغو، ولكنه يبدأ في الأول من يوليو المقبل، عقب نهاية عقده مع شباب الأهلي الموسم الجاري».

وأشارت إلى أن اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً سينضم إلى النادي البرازيلي في صفقة انتقال حر، بعدما لم يتم تجديد عقده مع شباب الأهلي.

يذكر أن جيسوس انضم إلى «الفرسان» في 2020 قادماً من كورتيبا البرازيلي، مقابل مليوني يورو، وفقاً لوسائل إعلام برازيلية، إذ شارك مع شباب الأهلي في 62 مباراة، وأحرز 27 هدفاً، وأسهم في 17 هدفاً. وكان موسم 2021 أفضل مواسمه مع شباب الأهلي، عندما تصدر لائحة هدافي الفريق برصيد 12 هدفاً في الدوري، وصنع 11 هدفاً، ولعب 24 مباراة في الدوري.

أما الموسم الماضي فقد شارك في 17 مباراة في الدوري، وأحرز ستة أهداف، وصنع هدفين، بينما على مستوى مشاركاته في دوري أبطال آسيا لعب جيسوس خمس مباريات، بمجموع 304 دقائق، وأحرز هدفين.

وتبلغ القيمة السوقية للاعب منتخب البرازيل للناشئين السابق، مليوني يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت»، المختص بسوق انتقالات اللاعبين، بينما وصل إلى أعلى قيمة سوقية في مشواره في مايو 2021، وبلغت وقتها خمسة ملايين يورو.

من جهة أخرى خسر شباب الأهلي مباراته الأولى في دورة «وين لاين» الودية أمام روستوف الروسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، أول من أمس على استاد آل نهيان في أبوظبي. وتقدم روستوف بالهدف الأول في الدقيقة 20، بينما أحرز يوري سيزار هدف التعادل في الدقيقة 28 لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين، بينما أضاف الفريق الروسي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 53 و57 من الشوط الثاني. ويلعب شباب الأهلي مع كايرات الكازاخستاني بعد غدٍ، ويختتم مبارياته بمواجهة سبارتاك موسكو في التاسع من الشهر الجاري.

. «الفرسان» يخسر أمام روستوف الروسي في بطولة «وين لاين» الودية.