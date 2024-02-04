الإمارات تتوج بذهب سلة «غرب آسيا» للكراسي المتحركة

توّج منتخب الإمارات بذهبية كرة السلة للكراسي المتحركة في ختام دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية، التي استضافها نادي الثقة للمعاقين في الشارقة. وجاءت ميدالية الإمارات بعد الفوز في المباراة النهائية على العراق بنتيجة 52-43، بينما عادت الميدالية البرونزية إلى المنتخب السعودي بعد فوزه على البحرين بنتيجة 57-42.

وفي بقية المنافسات، أحرز العراق ذهبية كرة الهدف بعد فوزه على الأردن بنتيجة 11-7، وحقّق المنتخب السعودي البرونزية بعد فوزه على المنتخب القطري بنتيجة 12-8. وفي ألعاب القوى حصدت الإمارات 19 ذهبية و14 فضية و19 برونزية، وحقق العراق 17 ذهبية، و14 فضية وسبع برونزيات، ونالت السعودية 11 ذهبية، و14 فضية، وست برونزيات.

وتفوقت الإمارات في رفع الأثقال بتحقيق ثلاث ذهبيات وأربع فضيات ومثلها برونزيات، وفي كرة الطاولة كان التفوق للعراق بنيله خمس ذهبيات وثلاث فضيات، وفازت السعودية بثلاث ذهبيات وأربع فضيات وبرونزيتين. أما على مستوى الريشة الطائرة، فقد أحرز العراق 10 ذهبيات وميدالية فضية، وفازت الإمارات بأربع فضيات. وفي منافسات البوتشيا كان التفوق للعراق بثلاث ذهبيات وست فضيات وبرونزية، ونالت السعودية ثلاث ذهبيات، وثلاث فضيات وبرونزية، بينما أحرزت الإمارات ذهبيتين، وفضية، وبرونزيتين.

وفي ختام المنافسات، حصد العراق درع الدورة الرابعة بـ69 ميدالية (36 ذهبية، و25 فضية، وثماني برونزيات)، وجاءت الإمارات في المركز الثاني بواقع 73 ميدالية (25 ذهبية و23 فضية، و25 برونزية)، وثالثاً السعودية برصيد 51 ميدالية (17 ذهبية، و23 فضية، و11 برونزية).

. الإمارات جاءت في المركز الثاني في الترتيب النهائي للدورة بـ73 ميدالية.