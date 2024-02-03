العروبة ومسافي في واجهة مباريات «الأولى» اليوم

تنطلق عند الساعة 17:10 من مساء اليوم، الجولة الـ19 من دوري الدرجة الأولى، التي سيخوض فيها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباريات صعبة، وتبرز فيها مواجهة العروبة (المتصدر) مع مضيفه مسافي.

ويطمح العروبة (45 نقطة) إلى العودة لملعبه بفوز ثمين، لتعزيز صدارته، بينما يبحث مسافي الثامن برصيد 25 نقطة لاستعادة نغمة الانتصارات وإلحاق الخسارة الأولى بضيفه.

ويلتقي الحمرية مع الظفرة، في مباراة تعد نتيجتها نقطة تحول للفريقين، خصوصاً بعد الانتدابات الجديدة للاعبين في فترة الانتقالات الحالية، ويبلغ رصيد الظفرة الثالث 32 نقطة، بينما الحمرية (19 نقطة) في المركز الـ13.

ويستضيف دبا الحصن (الوصيف) برصيد 35 ضيفه غلف يونايتد (18 نقطة) في المركز 14، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين لأبناء الحصن للحفاظ على المركز الثاني.

ويلتقي العربي صاحب المركز الخامس (26 نقطة)، مع «غلف إف سي» برصيد 20 نقطة في المركز 12 وعين الفريقين تتجه لتحقيق الفوز بعد خسارتهما في الجولة الماضية.

وتستكمل المباريات غداً بمواجهات الفجيرة مع يونايتد، ودبا الفجيرة مع الذيد، ومصفوت مع التعاون، والرمس مع سيتي.