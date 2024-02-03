900 مشارك في كأس السباحة بدبي

يشارك 900 سباح في بطولة كأس السباحة، التي تقام في مجمع حمدان الرياضي بدبي اليوم وغداً. ويمثل المشاركون 41 نادياً وأكاديمية خاصة.

وأكد رئيس لجنة تسيير الأعمال في اتحاد السباحة عبدالله الوهيبي أن البطولة تهدف إلى تقديم فرص لرفع الكفاءة الفنية للسباحين. وأضاف الوهيبي أنه تم تصميم هذه البطولة للسباحين الذين يتنافسون بانتظام ويحتاجون إلى كسب المزيد من الخبرة للوجود في البطولات العالمية. وقال الوهيبي لـ«الإمارات اليوم»، إن بين المشاركين، 150 سباحاً وسباحة من المواطنين، يمثلون أندية الوصل، الفجيرة، الذيد، الحمرية ومليحة.