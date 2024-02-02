مفاجأة.. عودة الروابدة إلى تدريبات «النشامى»

عاد لاعب الوسط الأردني، نور الروابدة، إلى التدريبات الجماعية، بحسب ما كشف المدرب المغربي، حسين عموتة، الذي أشار إلى إمكانية أن يكون اللاعب جاهزاً للمشاركة في المباراة ضد طاجيكستان المقررة اليوم، في ربع نهائي كأس آسيا لكرة القدم المقامة حالياً في قطر. وأصيب الروابدة بكسر في أحد الأضلع، وبعد أن شارك أساسياً في المباراة الأولى للأردن ضد ماليزيا (4-صفر) غاب عن بقية المباريات. وأكد عموتة: «نعم لقد عاود الروابدة التدريبات في الأيام الأخيرة، وهو متحمس للمشاركة، ونتمنى أن يكون جاهزاً».