«وارن بوينت» و«نيو لندن» يدافعان عن لقب «غودولفين» في «ملينيوم ستيكس»

يدافع فريق «غودولفين» العالمي، عبر الثنائي «وارن بوينت» و«نيو لندن» الذين يشرف على تدريبهما شارلي آبلبي، عن لقب «الشعار الأزرق» الشهير، في بطولة «ميلنيوم ستيكس» المخصصة لخيول الفئة الثالثة «غروب 3» لمسافة 2000 متر، وتجري في الشوط الرئيس، في الأمسية التاسعة من موسم «كرنفال سباقات دبي» التي تقام غداً الجمعة، على مضمار «ميدان»، وتتألف من تسعة أشواط، ترعاها «الطاير للسيارات» بإجمالي جوائز تتخطى ثلاثة ملايين درهم.

ولم يخرج لقب سباق «ملينيوم ستيكس» منذ انطلاقته الأولى في 2014، من قبضة فريق «غودولفين»، إلا مرة واحدة، عندما فاز به الجواد «زارك» في نسخة 2017، ويعد المدرب شارلي آبلبي الأكثر فوزاً بالسباق بإجمالي سبعة انتصارات، منها ستة على التوالي في النسخ الأخيرة.

ويشهد الشوط السادس والرئيس البالغ جوائزه 700 ألف درهم، مشاركة ثمانية من خيرة الخيول المحلية والدولية، بما فيها «وارن بوينت» المتوج العام الماضي بطلاً لـ«كأس الأمير سلمان بن حمد آل خليفة» في البحرين، ويتولى قيادته الفارس مايكل بارزالونا، فيما يسجل الجواد «نيو لندن» حضوره الأول في «ميدان» بقيادة الفارس وليام بيوك، بعد مشاركة قوية له في السباقات الأوروبية، حقق على مدارها أربعة انتصارات.

وربما لن تكون الأمور سهلة لجياد «الشعار الأزرق»، بوجود خيول قوية، يبرز منها ثنائي المدرب جيمي أسبورن، الجوادين «سواليد ستون» و«شون» المملوكين لفريق «بارات للسباقات» القادمين بدورهما من السباقات الأوروبية، بالإضافة إلى الجواد«ارزيندجان» لمحمد السبوسي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

كما تشهد الأمسية، في ثاني بطولاتها الرئيسة «دبي سبرينت» التي تجري في الشوط الخامس لمسافة 1200 متر عشبي، ولفئة خيول «ليستد»، منافسة بين 14 من خيرة جياد السرعة، يبرز منها نجم «غودولفين» وبطل «بريدرز كب جوفنايل تيرف سبرينت» لخيول الفئة الأولى «غروب 1» الجواد «ميستشيف ماجيك» في ثاني مشاركة له في ميدان، حين حل رابعاً الشهر الماضي في تجربته الأولى بـ «ميدان».

