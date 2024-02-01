دبي تستضيف «ستريت» و«بارك» لمحترفي التزلج على اللوح

أعلن مجلس دبي الرياضي عن عودة جولتي «ستريت» و«بارك» لمحترفي التزلج على اللوح إلى الإمارات للعام الثاني على التوالي بمنافستين متعاقبتين من جولة التزلج على اللوح العالمية، اللتين ستقامان برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي في «دبي هاربر»، إذ تنطلق جولة «ستريت» للمحترفين من 25 فبراير إلى الثالث من مارس، تليها جولة «بارك» للمحترفين من الثالث إلى العاشر منه.

وتستضيف نسخة هذا العام مؤسسة (وورلد سكيت) وشركة (أرادَ) للتطوير العقاري، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وتحظى باهتمام بالغ من محترفي هذه الرياضة العالميين، حيث يؤهلهم الفوز فيها للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس الصيف المقبل.

جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، في مجلس دبي الرياضي، تحدث خلاله رئيس مؤسسة وورلد سكيت ساباتينو اراكو، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أحمد الخاجة، ومدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي علي عمر البلوشي، ومدير الفعاليات في أرادَ راي تينستون، وبحضور وسائل إعلام محلية وإقليمية وعالمية.

وستكون منطقة «دبي هاربر» مسرحاً لإقامة الحدث العالمي، بمشاركة أكثر من 500 رياضي ورياضية من نخبة المتسابقين من مختلف الدول، وسيحضر أكثر من 3500 شخص من خارج الدولة يمثلون المتسابقين ومدربيهم وعائلاتهم والمنظمين من (وورلد سكيت)، وكذلك ممثلين من المؤسسات الإعلامية الدولية التي تتابع الحدث وتنقله إلى مختلف دول العالم.