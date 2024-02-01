اليابان تبلغ ربع نهائي آسيا على حساب «الأحمر البحريني»

انضم منتخب اليابان لركب المتأهلين إلى دور الثمانية من بطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر، وذلك بفوزه أمس 3-1 على البحرين، في مباراة دور الـ16 التي أقيمت على استاد الثمامة.

وتقدم ريتسو دوان بالهدف الأول في الدقيقة 31، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، وعزز تاكيفوسا كوبو النتيجة بعد أربع دقائق من نهاية الاستراحة، بهدف أثار بعض الجدل قبل احتسابه. وقلصت البحرين الفارق في الدقيقة 64 من هدف ذاتي، سجله حارس اليابان زيون سوزوكي بالخطأ في مرماه، لكن المهاجم أياسي أويدا استعاد فارق الهدفين بعد ثماني دقائق بمهارة عالية.