مليون درهم جوائز «السباق إلى الفضاء»

تتواصل منافسات النسخة الثامنة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، مع إقامة «السباق إلى الفضاء» للهواة الإماراتيين يوم السبت المقبل، والذي ستبلغ جوائزه المالية مليون درهم، ضمن مجموع جوائز الموسم الحالي، البالغ 3.5 ملايين درهم لأربعة سباقات رئيسة.

وأعلنت اللجنة العليا المنظمة، أن «سباق الهواة الإماراتيين سيرفع شعار (السباق إلى الفضاء)، تقديراً للإنجازات التاريخية التي سطرها أبناء الإمارات في قطاع الفضاء في رحلات ستبقى خالدة في التاريخ، والتي سيتم إبرازها في الحدث الأكبر من نوعه في العالم على صعيد سباقات الدراجات للهواة من حيث مستويات المشاركين والجوائز المقدمة والتنوع في السباقات».

ويشارك في السباق 250 درّاجاً من الهواة.

وسيقام «السباق إلى الفضاء»، انطلاقاً من أمام مركز محمد بن راشد للفضاء في منطقة الخوانيج مروراً بمناطق عدة وصولاً إلى منطقة القدرة بدبي في مسافة تبلغ 147 كلم.

فيما سيتم يوم الأحد، تنظيم سباق السيدات بمشاركة 150 متسابقة، وهو السباق الذي تم التجهيز له بترتيبات خاصة أيضاً، دعماً لرياضة المرأة، التي توليها بطولة السلم أهمية، وتحرص على تواجدها بشكل دائم.

من جانبه، أكد المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السموّ حاكم دبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، عمير بن جمعة الفلاسي، أن «ما حققه رائد الفضاء الإماراتي الدكتور سلطان النيادي، وزير الدولة للشباب، في محطة الفضاء الدولية، حيث قضى أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب استمرت نحو ستة أشهر متواصلة، إنجاز نفتخر به، لأنه نتاج رؤية حكيمة لقيادة رشيدة، وعمل متكامل من كوادر وطنية أخلصت في عملها في مركز محمد بن راشد للفضاء، لتحقيق الأهداف العلمية والإنسانية الكبيرة التي وضعتها القيادة الرشيدة الداعمة للقطاع العلمي بأشكاله كافة».