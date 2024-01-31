مهمة «آسيوية» صعبة للبحرين وسورية   

يصطدم المنتخب البحريني بنظيره الياباني (حامل اللقب) أربع مرات، وأحد أبرز المرشحين للقب، اليوم، على استاد الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن ثمن نهائي «كأس آسيا» لكرة القدم، في حين ستحاول سورية تحقيق أول فوز على إيران منذ نصف قرن وبلوغ ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخها.

وفي المواجهات الـ10 الأخيرة، كان التفوق للمنتخب الياباني بثمانية انتصارات، مقابل فوزين للبحرين.

في المقابل، يبحث منتخب سورية - المتأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى الدور الثاني في سابع مشاركة - عن وضع حد لنحو 50 عاماً لم يحقق فيها الفوز على نظيره الإيراني، عندما يلتقيه على استاد عبدالله بن خليفة.

والتقى المنتخبان 29 مرة، فازت سورية مرة واحدة فقط في 15 مايو 1973 بنتيجة 1-صفر في تصفيات مونديال 1974، وبعدها تفوّقت إيران بشكل كبير، إذ فازت في 18 مباراة مقابل 10 تعادلات، وكان أكبر فوز لإيران في بطولة غرب آسيا 2002 بنتيجة 7-1، كما انتهت المواجهة الوحيدة بينهما في «كأس آسيا» بالتعادل السلبي في 1980.